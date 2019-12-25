В Петербурге выявили 1852 новозаболевших ковидом. В Ленобласти – 192

Также в городе скончались 64 человека.

За минувшие сутки в России зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусной инфекций. Из этого числа на Петербург пришлось 1852 заболевших, а на Ленобласть – 192. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Также за сутки скончались 64 петербуржца, в области летальных исходов от ковида не выявили. По выздоровлению выписано гораздо больше людей: 943 пациента в Петербурге и 156 человек в области.

Всего за время пандемии в Северной столице заболели коронавирусом 79 760 горожан, умерли 4510, вылечились 47 726 человек. В Ленобласти за тот же период заразились 13 744 человек, скончались 117, выздоровели 8 103.

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