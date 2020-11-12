Педиатр рассказала, что делать при пневмонии у ребенка

Также медик рассказала, как отличить пневмонию от коронавирусной.

Врач высшей категории, педиатр Екатерина Ховайко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что делать при пневмонии у ребенка и как ее отличить от коронавирусной.

Если у родителя есть подозрение на пневмонию, не нужно заниматься самолечением, а стоит сразу вызвать врача. Потому что самую большую опасность в самолечении представляют препарата от кашля. При поражении легочной ткани они, подавляя кашель, оставляют внутри всю инфекцию, она продолжает развиваться в легких.

Не рекомендуется сбивать температуру, жаропонижающие следует давать детям до 1 при температуре выше 38 градусов и взрослому ребенку – при 38,5-39.

У детей при пневмонии коронавирус встречается очень редко. Беспокойство должно вызывать отдышка и высокая температура вместе.

При заболевании ребенка родители самостоятельно могут наблюдать его в течение 3-5 дней. Но если за это время не проходят вялость, бледность, апатия, тяжелое дыхание, нужно обратиться к врачу.

В колл-центры по вызову врача на дом в Петербурге привлекли студентов-медиков.

Фото: Piter.TV