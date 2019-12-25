Младенец с подозрением на пневмонию скончался в Колпино

Ребёнок перестал дышать.

Во вторник, 13 декабря, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа младенца в квартире одного из домов по улице Севастьянова в Колпино. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнку был всего 1 месяц от роду. Он проживал с 33-летней матерью и и 42-летним отцом в благополучной семье, не состоящей на учёте в ОДН. Установлено, что женщина проходила плановый осмотр с младенцем у врача-педиатра, во время которого возникло подозрение на пневмонию у ребёнка. В 13:00 мать с малышом были направлены домой, готовиться к госпитализации и ожидать санитарный транспорт.

Примерно в 14:54 ребенку стало плохо, он перестал дышать. Мать, самостоятельно реанимировав сына, вызвала скорую помощь, которая прибыв через 10 минут в течении 40 минут производила реанимационные действия.

В 15:50 была констатирована смерть ребенка. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в ДТП погиб 16-летний водитель.

Фото: Piter.TV