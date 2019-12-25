В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний водитель

16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Во Всеволожском районе Ленобласти несовершеннолетний учащийся колледжа без водительских прав погиб при съезде в кювет. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 11 декабря на автомобильной дороге "Осиновая Роща –Магистральная" 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте происшествия. Молодой человек на учете не состоял, семья полная благополучная.

Также стали известны подробности гибели водителя автобуса на Балканской площади.

Фото: Piter.tv