Стали известны подробности гибели водителя автобуса на Балканской площади

Мужчина вышел из транспорта на конечной остановке и оказался под его колёсами. Также транспортёре средство задело другой автобус.

В воскресенье, 11 декабря, на Балканской площади водитель автобуса погиб под колесами собственного транспорта. Подробности происшествия стали известны Piter.TV.

Как установлено полицией, 58-летний водитель автобуса №246 (Волгабас) остановился на конечной остановке для высадки пассажиров,а затем покинул кабину, забыв поставить ТС на ручник. Автобус наехал на мужчину,а также на стоящий впереди МАЗ. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Проверку по факту ДТП проводит УРППБД ГСУ ГУ.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе водитель врезался в столб, когда убегал на каршеринге от полицейских.

Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург