В Купчино в ДТП погиб водитель автобуса

Мужчина забыл поставить транспорт на ручник и вышел из салона.

Сегодня днем, 11 декабря, в Купчино произошло смертельное ДТП. На Балканской площади погиб водитель автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что водитель автобуса № 246 вышел из салона, не поставив транспорт на ручник. Автобус начал движение. Мужчина пытался его остановить, но оказался под колесами большой машины.

Пострадавший погиб на месте аварии. Его тело накрыли брезентом. На место аварии приехали сотрудники правоохранительных органов. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе водитель врезался в столб, когда убегал на каршеринге от полицейских.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург