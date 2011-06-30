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Петербурженка обвинила педиатра в развращении её 16-летней дочери
Сегодня, 8:02
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Петербурженка обвинила педиатра в развращении её 16-летней дочери

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Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Выборгском районе Петербурга женщина обвинила педиатра в развратных действиях в отношении её дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам петербурженки, 13 ноября в кабинете 53-летний педиатр совершил развратные действия в отношении её 16-летней дочери. Меры к розыску и задержанию врача предприняты.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Гражданин Эквадора отправлял петербургским подросткам фото голого мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: врач, дети, педиатр, развращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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