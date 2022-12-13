В Петербурге в 83 года ушёл из жизни выдающийся педиатр Николай Шабалов

Он умер в 83 года, 21 марта ему бы исполнилось 84.

В понедельник, 27 февраля, на заседании Учёного совета Педиатрического университета минутой молчания почтили память Николая Шабалова. Он умер в 83 года, 21 марта ему бы исполнилось 84. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

В понедельник утром не стало выдающегося педиатра, врача по призванию и личности огромного масштаба Николая Павловича Шабалова. Педагог, воспитавший многие поколения, являлся и моим учителем, во многом благодаря которому мной был избран и жизненный и профессиональный путь. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Николай Павлович до последнего дня был в центре жизни и Педиатрического университета, и детских клиник. Он участвовал в конференциях, встречался с коллективами кафедр и клиники родного вуза.

Советский и российский педиатр, доктор медицинских наук, профессор, Николай Шабалов в разные годы работал на кафедре госпитальной педиатрии, заведующим кафедрой педиатрии с курсами перинатологии, эндокринологии и гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей, проректором по международным связям СПбГПМУ. Затем был начальником кафедры и клиники детских болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова; главным внештатным специалистом-педиатром Минобороны РФ, являлся почётным доктором и академиком Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.