Петербург приближается к двухтысячному "приросту" коронавирусных больных за сутки

За сутки в России зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа на Петербург пришлось 1852 заболевших, а на Ленобласть – 192. Число заболевших за сутки приближается к двум тысячам.

По данным у утру субботы, в городе за сутки скончались 64 петербуржца, в области летальных исходов от коронавируса не выявили. По выздоровлению выписано гораздо больше людей – 943 пациента в Петербурге и 156 человек в Ленобласти.

Отметим, что по информации на 14 ноября, в Петербурге протестировали на коронавирус более 41 тысячи человек за сутки. Под наблюдением медиков пока остаются 3256 горожан.

Фото: Piter.tv