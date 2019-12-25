В Петербурге протестировали на коронавирус более 41 тысячи человек за сутки

Под наблюдением медиков пока остаются 3256 горожан.

За последние сутки, 13 ноября, в Петербурге обследовали на коронавирус порядка 41645 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе "Петербург против коронавируса".

Под наблюдением медиков пока остаются 3256 человек, 80 из них находятся в обсерваторе, 1163 – на самоизоляции, еще 2013 считаются контактными. В единой справочной службе по вопросам COVID-19 за сутки обработали 1420 вызовов, а городским волонтерам поступило 1398 заявок. Отмечается, что 1279 из них уже выполнены.

С начала октября гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов оказали свыше 15 тысячам нуждающихся горожан, среди которые одинокие и пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи.

Ранее мы писали, что в Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом.

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