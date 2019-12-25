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В Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом
Сегодня, 17:22
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В Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом

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К работе привлекают студентов-медиков.

Количество свободных коек для приема больных коронавирусом составляет 17%. Еще несколько дней назад их было 7%. Но также существует другая проблема ― нехватка персонала. В пятницу, 13 ноября, вице-губернатор Евгений Елин провел рабочее совещание с главным санитарным врачом ― руководителем территориального Роспотребнадзора Наталией Башкетовой. 

Тенденция роста заболеваемости сохраняется, сообщила пресс-служба Смольного. 75% от числа заболевших составляют люди в возрасте 30-39 лет. По сравнению с прошлой неделей количество госпитализаций увеличилось на 17%. На 100 тыс. населения Петербурга приходится 1435 больных коронавирусом. 

Комитет по здравоохранению работает над возможностью создать резерв коек и оснастить их кислородом. 

На сегодняшний день в медучреждениях есть дефицит докторов и персонала среднего звена. Частично вопрос решается за счет трудоустройства студентов высших и средних образовательных учреждениях. Также требуются сотрудники для работы в лабораториях. Если лаборатории будут работать в круглосуточном режиме, то потребность кадров возрастет. Для работы в колл-центрах при медучреждениях хотят привлечь волонтеров. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава комздрава Петербурга признал, что количество умерших от COVID-19 медиков больше официальных цифр

Фото: Piter.TV

 

Теги: койки, коронавирус, персонал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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