В Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом

К работе привлекают студентов-медиков.

Количество свободных коек для приема больных коронавирусом составляет 17%. Еще несколько дней назад их было 7%. Но также существует другая проблема ― нехватка персонала. В пятницу, 13 ноября, вице-губернатор Евгений Елин провел рабочее совещание с главным санитарным врачом ― руководителем территориального Роспотребнадзора Наталией Башкетовой.

Тенденция роста заболеваемости сохраняется, сообщила пресс-служба Смольного. 75% от числа заболевших составляют люди в возрасте 30-39 лет. По сравнению с прошлой неделей количество госпитализаций увеличилось на 17%. На 100 тыс. населения Петербурга приходится 1435 больных коронавирусом.

Комитет по здравоохранению работает над возможностью создать резерв коек и оснастить их кислородом.

На сегодняшний день в медучреждениях есть дефицит докторов и персонала среднего звена. Частично вопрос решается за счет трудоустройства студентов высших и средних образовательных учреждениях. Также требуются сотрудники для работы в лабораториях. Если лаборатории будут работать в круглосуточном режиме, то потребность кадров возрастет. Для работы в колл-центрах при медучреждениях хотят привлечь волонтеров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава комздрава Петербурга признал, что количество умерших от COVID-19 медиков больше официальных цифр

Фото: Piter.TV