КС разрешил России не выплачивать ЮКОСу 57 млрд долларов

Инстанция разместила в свободном доступе разъяснение своего постановления.

Конституционный суд разрешил России не выплачивать ЮКОСу 57 млрд долларов по решению суда в Гааге. КС разместил в открытом доступе разъяснение своего постановления от 2012 года, связанное с применением международных договоров, которые подписаны, но не ратифицированы РФ.

Право государства осуществлять судебную юрисдикцию на своей территории в отношении возникающих на ней правовых споров и вытекающая отсюда законодательная прерогатива допускать разрешение такого рода споров в зарубежных и международных юрисдикциях — неотъемлемые составляющие государственного суверенитета текст документа

Напомним, что КС России в 2010 году разрешил государству временно применять не ратифицированные и не вступившие на законную силу международные соглашения. Данное разрешение распространяется на Договор энергетической хартии. Он временно использовался с 1994 года, но так и не был ратифицирован Россией. Именно на это соглашение делали упор бывшие акционеры ЮКОСа, а также международная арбитражная инстанция. Последняя взыскала с Москвы 50 млрд долларов по исковому заявлению истцов. Сейчас с учетом набежавших процентов сумма превышает 57 млрд долларов.

В КС России подчеркнули, что решение опубликовано в соответствии с ходатайством от российского правительства. Чиновники сослались на принцип разделения властей. Кабинет министров полагает, что министры не могли делегировать международной арбитражной инстанции разрешение споров иностранных инвесторов, потому что не имеют полномочий изменять "компетенцию российских судов".

Жалобу России на решение по делу ЮКОСа рассмотрят в 2021 году.

Фото: Piter.tv