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КНДР из-за коронавируса полностью закрыла въезд авиатранспортом для иностранцев

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Ограничения введены до 1 марта.

КНДР из-за коронавируса полностью закрыла въезд авиатранспортом для иностранцев. Ограничение будет действовать минимум до первого марта. В национальной авиакомпании пояснили, что речь идет о маршруте Air Koryo из Владивостока в Пхеньян. На него больше нельзя будет регистрироваться гражданам из других стран. Об этом передали журналисты "ТАССа".

 Air Koryo планирует завершить два собственных рейса из Пхеньяна в Пекин. Они состоится 1 и 4 февраля. После этого руководство заявило о приостановке работы в данном направлении на месяц.

Напомним, что данный способ оставался единственный, позволяющим попасть в КНДР при помощи авиатранспорта. Ранее китайская Air China отменила полеты из Китая в КНДР до 1 марта. Это сделано ради того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Ранее Piter.tv писал о том, что в КНДР сменился глава МИД.

Теги: авиасообщение, владивосток, китай, кндр, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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