В КНДР сменился глава МИД

Новым главой МИД Северной Кории стал бывший глава Комитета за мирное объединение Родины Ли Сон Гвон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в КНДР.
На этом посту он сменил Ли Ён Хо, который работал в должности с 2016 года. О его отставке стало известно чуть больше недели назад. КНДР уведомила иностранные посольства 11 января.
Официально Ли Сон Гвона могут представить уже на следующей неделе в Пхеньяне, где 23 января пройдет традиционное мероприятие для дипломатов, приуроченное к Новому году по лунному календарю.
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Видео: Youtube / ARIRANG NEWS
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