В КНДР сменился глава МИД

Нового министра могут официально представить 23 января.

Новым главой МИД Северной Кории стал бывший глава Комитета за мирное объединение Родины Ли Сон Гвон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в КНДР.

На этом посту он сменил Ли Ён Хо, который работал в должности с 2016 года. О его отставке стало известно чуть больше недели назад. КНДР уведомила иностранные посольства 11 января.

Официально Ли Сон Гвона могут представить уже на следующей неделе в Пхеньяне, где 23 января пройдет традиционное мероприятие для дипломатов, приуроченное к Новому году по лунному календарю.

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Видео: Youtube / ARIRANG NEWS