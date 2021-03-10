КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых протестов. Об этом журналистам местного телеканала сообщил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По данным чиновника, оппозиция выйдет на массовые протесты 25-27 марта. Он уверен, что такие митинги направлены на попытку дестабилизации политической обстановки в республике.
Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями.
Иван Тертель, глава КГБ Белоруссии
Чиновник не исключил того, что будут зафиксированы "более жесткие сценарии" с участием третьих лиц, а также нанесены увечья гражданам, которые будут находиться в районе запланированных в республике акций протеста против действующей власти.
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Видео: YT / АТН: новости Беларуси и мира
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