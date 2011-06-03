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Белоруссия определилась с участником "Евровидения-2021"

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Коллектив выступит с песней "Я научу тебя".

Музыкальная группа Galasy ZMesta представит Белоруссию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Информация появилась в Telegram-канале Белтелерадиокомпании.

Коллектив выступит с песней "Я научу тебя". Исполнители в своей песне объясняют, как "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку".

Музыканты исполняют сатирические песни о протестах, о политике и оппозиции. Изначально на Евровидение от Белоруссии должна была ехать группа VAL. Группу отстранили за "отсутствие совести".

Ранее определился участник от России на "Евровидении-2021".

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

Теги: белоруссия, евровидение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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