Из-за воздушной атаки погибли 57 человек.

Израиль нанес самый смертоносный авиаудар по территории Сирии с 2011 года. Речь идет об атаке в ночь на 13 января. Ранее стало известно, что из-за воздушного нападения сил ЦАХАЛ погибли несколько человек. Позже военные уточнили, что на востоке страны ракеты убили 57 сирийских солдат и иранских ополченцев.

Журналисты информационного агентства SANA рассказали, что "израильский противник осуществил воздушную атаку на город Дейр-эз-Зор и район Альбу-Камаль". В СМИ заметили, что в настоящее время результаты авиаудара проверяются. В Израиле не стали комментировать атаку.

Напомним, что атака Израиля была направлена на оружейные склады и позиции военнослужащих. Местная пресса рассказала о гибели 16 ополченцев из Ирана, 14 военных Сирии и 11 афганской шиитской бригады, которая является проиранским движением. В настоящее время уточняется национальная принадлежность еще 16 жертв.

Сирия осудила израильские авиаудары.

Видео: Telegram/Военный Осведомитель