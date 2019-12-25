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Изображение Иосифа Бродского восстановили в Петербурге
Сегодня, 18:47
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smirenny

Изображение Иосифа Бродского восстановили в Петербурге

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Изображение появилось под одной из крыш на Пяти углах.

Вечером во вторник, 7 июля, стало известно, что изображение поэта Иосифа Бродского вернулось в Петербурге. Однако теперь закрасить арт-объект будет затруднительно. 

Граффити, которое появилось на улице Пестеля 24 мая, повторили снова. Оно появилось под одной из крыш на Пяти углах. Некоторые петербуржцы, которые устраивают экскурсии по крышам, уже обнаружили арт-объект. Жителя города надеются, что теперь изображение не закрасят. 

Стихи на балконе и рисунки на стенах. Как соцсети отметили юбилей Иосифа Бродского.

Фото: Twitter

Теги: иосиф бродский, петербург, уличное искусство, фреска иосифа бродского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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