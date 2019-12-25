На крышах автомобилей такси появился Бродский

Проект назвали "Крыша".

Как стало известно в пятницу, 29 мая, такси "Ситимобил" решило поддержать уличных художников и разместило на крышах своих автомобилей изображение с поэтом Иосифом Бродским. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мы нашли место, где стрит-арт будет чувствовать себя в безопасности. Это (как вы уже догадались) такси. С сегодняшнего дня мы будем наносить на крыши подключенных к "Ситимобил" машин граффити, исчезнувшие с городских стен. И поддержим художников, и, если угодно, их покрышуем, и дадим новую жизнь их работам. Конечно, с разрешения их авторов. рассказали в компании.

Компания поддержмт художников, давая им возможность выражения на крышах своих авто. Проект назвали соответственно, "Крыша". Отмечается, что он будет работать во всех городах, где есть "Ситимобил".

Ранее мы писали, какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото: пресс-служба "Ситимобил"