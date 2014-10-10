Из-за грозы в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

Во второй половине дня в городе будет бушевать стихия.

Сегодня, 4 июня, в МЧС Северной столицы предупредили о грозе. С 15:00 до 23:00 в городе объявили "желтый уровень" погодной опасности. Петербуржцев призвали быть внимательными и осторожными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Горожан попросили отказаться от поездок на машине из-за выского риска ДТП. Напомним, погода на выходных будет дождливой. Подует юго-западный порывистый ветер со скоростью 9 м/с.

Ранее на Piter.tv: в большинстве районов Ленобласти 4 июня пройдут кратковременные дожди.

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