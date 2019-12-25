На выходных циклонический вихрь принесет в Петербург грозы

В субботу будет дождливо и прохладно.

Сегодня, 4 июня, в городе на Неве ухудшится погода. На смену облачности придут дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Петербурге составит +18 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +19 градусов. Подует юго-западный порывистый ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 5 июня, дождливая погода сохранится. Градусники за окном покажут +18 градусов.

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Фото: Piter.tv