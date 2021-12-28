Стали известны новые климатические нормы в Петербурге

По словам Колесава, это происходит "пусть не ровно, скачками, но при осреднении по десятилетиям это очень заметно".

В Петербурге годовая температура постоянно повышается. Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам Колесава, это происходит "пусть не ровно, скачками, но при осреднении по десятилетиям это очень заметно". Он объяснил, что использование климатических норм, рассчитанных за более холодный период, приводит к постоянному завышению аномалии температуры воздуха, поэтому Всемирная метеорологическая организация приняла решение перейти на новые нормы, рассчитанные за тёплый период 1991—2020 годов.

Так, согласно новым нормам, средняя температура воздуха в этом месяце в городе составляет 16,1 градуса, в июле — 19,1 градуса, а в августе — 17,4 градуса. Самым холодными месяцами в Петербурге являются январь и февраль, когда температура воздуха падает до минус 4,8 и 5,0 градуса соответственно.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге., Piter.tv