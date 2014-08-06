Эксперт утонил, что в столице температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины аномальной жары в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в течение всей рабочей недели Москву и Подмосковье ожидает исключительно аномальная температура. Он утонил, что в столице температура воздуха поднимется до +34 градусов. Вильфанд объяснил, что причиной такой жары стал расположенный над Москвой гребень высокого давления. Эксперт добавил, что гребень находится не у поверхности земли, а на высоте примерно 5-5,5 километра, и это препятствует облакообразованию.

Ранее политолог Муаззин заявил, что отношения России и Ирана не изменятся после выборов.

Фото: Piter.tv