  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гидромедцентре объяснили причины аномальной жары в Москве
Сегодня, 13:51
63
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Гидромедцентре объяснили причины аномальной жары в Москве

0 0

Эксперт утонил, что в столице температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины аномальной жары в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в течение всей рабочей недели Москву и Подмосковье ожидает исключительно аномальная температура. Он утонил, что в столице температура воздуха поднимется до +34 градусов. Вильфанд объяснил, что причиной такой жары стал расположенный над Москвой гребень высокого давления. Эксперт добавил, что гребень находится не у поверхности земли, а на высоте примерно 5-5,5 километра, и это препятствует облакообразованию.

Ранее политолог Муаззин заявил, что отношения России и Ирана не изменятся после выборов.

Фото: Piter.tv

Теги: гидрометцентр, жара, москва, погода, роман вильфанд
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии