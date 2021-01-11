Политолог Муаззин заявил, что отношения России и Ирана не изменятся после выборов

Эксперт назвал двух главных претендентов на пост президента Ирана.

Политолог Хаял Муаззин заявил, что отношения России и Ирана не изменятся после выборов президента иранской республики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, среди всех претендентов на пост президента шансы имеют Саид Джалали и Мохаммад Багер Галибаф. Он подчеркнул, что второй кандидат близок к Корпусу стражей исламской революции, и это может стать ключом к его победе. Также Муаззин отметил, что развитие отношений между Тегераном и Москвой после выборов не изменится, а только будет укрепляться.

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