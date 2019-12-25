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В большинстве районов Ленобласти 4 июня пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 15:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В большинстве районов Ленобласти 4 июня пройдут кратковременные дожди

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Температура воздуха ночью +7...+12, днем +14...+19 градусов.

В первый выходной день в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 4 июня местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12, днем +14...+19 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Петербурге на выходных термометр также не поднимется выше +19 градусов.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: дожди, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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