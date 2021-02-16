В Петербурге на выходных термометр не поднимется выше +19 градусов

В субботу местами пройдут небольшие дожди.

На выходных в Северной столице дожди постепенно сменятся солнцем. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В субботу, 4 июня, Петербург будет находиться на периферии циклона, и местами пройдут небольшие дожди. Температура близка к норме, ночью +10..+12, днем до +16…+18 градусов. В воскресенье, 5 июня, вместе с ростом атмосферного давления, дожди прекратятся и немного потеплеет. Ночью ожидается +10..+12, днем около +17..+19 градусов.

В понедельник обойдется без существенных осадков и около +16…+18°.

По информации Росгидрометцентра, 4 июня с 15:00 до 23:00 на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Фото: Piter.tv