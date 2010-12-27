Из лунного грунта впервые получили кислород

Технология оказалась прорывной из-за дешевизны и простоты.

Британские ученые определили, что лунный грунт (реголит) богат кислородом. Об этом сообщили в "ФедераллПресс" со ссылкой на исследование. оказалось, что образец породы почти на 40-45 процентов состоит из кислорода. Оставшееся - сплав металлов. Его также можно использовать во время высадки на Луну. Например, для строительства.

Отметим, что науке впервые удалось создать пригодную для выделения кислорода технологию. Благодаря современному оборудованию ученые получили 100 процентов элемента (кислорода). Ранее подобные манипуляции подразумевали большие затраты. Один из способов предполагал экстремально высокие температуры, а второй - долгую реакцию на извлечение.

Ранее Piter.tv писал о том, что самую древнюю карту загробного мира нашли в египетской гробнице.

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