Победители "Евровидения-2021" планируют большой концертный тур

В том числе они выступят в России.

Итальянская группа Maneskin, которая победила на "Евровидении" в этом году, планирует большой концертный тур. В том числе музыканты выступят в России. Об этом пишет ТАСС.

Во время интервью музыканты заявили, что победа на "Евровидении" оказалась для них большой честью, поскольку Италия долгое время не побеждала на этом конкурсе. Участники группы отметили, что не относились к "Евровидению" как к состязанию. Они смогли попасть в "струю настроения", и "все здорово развлеклись".

Сейчас Maneskin хотят возобновить работу над своим новым альбомом. Его релиз планируется в конце года. Европейские гастроли группы начнутся в декабре. Точная программа тура будет объявлена позднее.

Ранее Манижа представила Instagram-аккаунт, посвященный русским женщинам.

Фото: Instagram / maneskinofficial