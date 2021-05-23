"Евровидении-2021" выиграли музыканты из Италии

Они набрали 524 балла.

Итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni ("Тихие и послушные") одержала победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". По итогам голосования зрителей и жюри она получила 524 балла. Об этом сообщает "РИА Новости".

Второе и третье места заняли музыканты из Франции и Швеции.

Российская исполнительница Манижа заняла на "Евровидении" в этом году девятое место. Максимальный балл певице поставил только Азербайджан. Суммарно Маниже удалось получить 204 балла – 104 от жюри и 100 от зрителей.

Последнее, 26-е место, занял исполнитель из Великобритании. Впервые в истории "Евровидения" участник конкурса не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей.

Всего в музыкальном конкурсе участвовали 25 стран.

Ранее Манижа ответила критикам ее песни "Русская женщина".

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest