Манижа ответила критикам ее песни "Русская женщина"

Она призвала этих людей увидеть собственную "плохую сторону" и осознать, что оскорблять кого-то неправильно.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, ответила критикам ее песни "Русская женщина". Она заявила, что не хочет обращать внимание на хейтеров. По ее мнению, у каждого человека есть светлые и темные стороны. Она призвала людей увидеть свою "плохую сторону" и осознать, что оскорблять кого-то неправильно. Об этом пишут РИА Новости.

Манижа – российская певица родом из Таджикистана. Ее победа в национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала широкий общественный резонанс. Ее песню "Русская женщина" раскритиковали за "антироссийские ценности". Композицию проверял Следственный комитет.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Конкурс покажет Первый канал.

Ранее мы писали, что Манижа изменила текст своей скандальной песни для "Евровидения-2021".

Фото: Instagram / manizha