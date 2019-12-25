СМИ узнали, где в Европе будут размещены ядерные бомбы B61-12.

Италия получит ядерную бомбу вопреки договору о нераспространении. Об этом рассказали журналисты "ПолитРоссия" со ссылкой на материал информационного портала Global Research. По данным СМИ, Рим получит от Вашингтона новейшие ядерные бомбы B61-12 для размещения их на сверхзвуковых истребителях.

Автор статьи Манило Динуччи уточнил, что 23 ноября 2020 года в соцсетях опубликована запись полета американского самолета F-35 с выбросом имитации бомбы. Боеголовка достигла цели спустя 42 секунды. При этом истребитель летел на высоте в три километра над уровнем моря. Мероприятия проводились на полигоне "Тонопа" в пустыне Невады.

Известно, что бомбы B61-12 с четырьмя зарядами мощности будут размещены в Италии на авиабазах в Авиано и Геди. Бомбами будут оснащены F-35 как американские, так и итальянские ВВС. Оружие способно уничтожать цель даже под землей, что эффективно в вопросе ликвидации секретных бункеров. Серийное производство бомб начнется 1 октября 2021 года.

ВВС США показали сброс с F-35 "достающей до Москвы" ядерной бомбы.

Фото: YouTube/The War Zone