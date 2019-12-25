Истребители ВВС США проведут учения в Эстонии

В Прибалтику направляются американские F-15E Strike Eagle.

Истребители Военно-воздушных сил США проведут учения в Эстонии. Об этом рассказали журналисты местного телеканала ERR.ee. На данный момент известно, что американская боевая авиация прибудет на территории Прибалтийской страны 21 апреля. К миссии заявлены экипажи F-15E Strike Eagle.

В рамках тренировочных полетов пилоты отработают взаимодействие с авианаводчиками целей, а также авиаудары по мишеням, находящимся на переднем крае. Среди задач миссии будет перехват воздушных целей. Испытания состоятся на территории от авиабазы Эмари, у островов Сааремаа и Хийумаа. Истребители поднимутся в небо на высоту не менее 1500 метров.

Напомним, что 48-е истребительное авиакрыло ВВС США расквартировано на авиабазе Лакенхит в Великобритании. Во время миссии Agile Liberty истребители перебазированы на авиабазу в Польшу.

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