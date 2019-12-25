Пилоту удалось вовремя катапультироваться из самолета.

Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе. Об этом сообщили представители 49-ой эскадрильи американских Военно-воздушных сил. По данным иностранцев, самолет F-16 потерпел крушение во время посадки на авиабазу Холломен в штате Нью-Мексико. Летчик успел успешно катапультироваться.

Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм сообщение 49-ой эскадрильи ВВС США в Facebook

Военные добавили, что инцидент произошел около 18 часов вечера 13 июля по местному времени (около 3 часов утра 14 июля по московскому времени). В настоящее время на месте падения истребителя ведутся аварийные работы.

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