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Новые SSJ100 получат российскую навигационную систему

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Сейчас серийные самолеты используют зарубежное навигационное оборудование.

Модернизированный SSJ100 получит российскую навигационную систему. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу КРЭТ. Специалисты рассказали, что  институт электромеханики и автоматики, входящий в "Ростех" будет иметь новую инерциальную систему.

Систему планируется устанавливать на обновленную версию самолета Superjet (проект SSJ-New)

пресс-служба КРЭТ

В КРЭТ добавили, что сейчас на серийных самолетах серии устанавливается иностранное навигационное оборудование. Оно обеспечивает пилотов данными о местоположении самолета, а также говорит о параметрах движения лайнера. Особенностью инерциальных систем является показатель полной автономности от наземных и космических источников сигналов.

Истребитель пятого поколения "Супер-Сухой" испытают в 2022 году.

Видео: YouTube / Drew.fly

Теги: ssj100, навигация, суперджет, сухой
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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