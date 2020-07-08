Новые SSJ100 получат российскую навигационную систему

Сейчас серийные самолеты используют зарубежное навигационное оборудование.

Модернизированный SSJ100 получит российскую навигационную систему. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу КРЭТ. Специалисты рассказали, что институт электромеханики и автоматики, входящий в "Ростех" будет иметь новую инерциальную систему.

Систему планируется устанавливать на обновленную версию самолета Superjet (проект SSJ-New) пресс-служба КРЭТ

В КРЭТ добавили, что сейчас на серийных самолетах серии устанавливается иностранное навигационное оборудование. Оно обеспечивает пилотов данными о местоположении самолета, а также говорит о параметрах движения лайнера. Особенностью инерциальных систем является показатель полной автономности от наземных и космических источников сигналов.

Истребитель пятого поколения "Супер-Сухой" испытают в 2022 году.

Видео: YouTube / Drew.fly