Самолет протестируют в рамках второго этапа с "изделием 30".

Истребитель пятого поколения "Супер-Сухой" испытают в 2022 году. Об этом рассказали журналисты из "Известий" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России. Эксперты пояснили, что самолет Су-57 с "изделием 30" будет протестирован в рамках второго этапа через два года. Среди разработчиков у данного борта закрепилось название "Супер-Сухой".

В издании отметили, что кроме нового двигателя истребитель получит другую авионику и бортовые системы. Опытно-конструкторские работы по созданию данного оборудования будут завершены в конце 2024 года. Источник утверждает, что новый самолет будет превосходить по боевым характеристикам действующий образец.

Запад усомнился, что у России есть "Сарматы" и "Авангарды".

Видео: Youtube/ Минобороны России