В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

Поставки самолетов в ВС РФ не будут перенесены из-за коронавируса.

В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний истребителя Су-57. Об этом рассказал в интервью "РИА Новостям" вице-премьер РФ Юрий Борисов. По данным от чиновника, первую партию самолетов пятого поколения российская армия получит уже в 2020 году. Поставки не будут перенесены из-за ситуации, связанной с распространением по стране коронавируса.

Борисов отметил, что на данный момент компания "Сухой" предпринимает необходимые усилия, направленные на минимизацию последствий пандемии COVID-19. Чиновник напомнил, что в 2020 году Вооруженные силы РФ получат установочную партию Су-57, а позже в Минобороны рассмотрят существенное увеличение объемов поставок данных истребителей.

Самолет Су-57 предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Впервые истребитель пятого поколения поднялся в воздух в 2010 году.

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Видео: Youtube/ Минобороны России