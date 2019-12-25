МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере

Около 10 лет назад США не смогли догнать российский самолет в воздушном пространстве.

Российские истребители МиГ-29 опозорили американские самолеты F-16 в стратосфере. Журналисты из "Царьграда" напомнили, что в США продвигают свои боевые самолеты иностранным заказчикам под статусом "самых лучших в мире". Эксперты уверены, что это утверждение не раз опровергалось.

Авторы публикации вспомнили ситуацию, которая произошла десять лет назад. Когда МиГ-29 смог приблизиться к пограничной территории НАТО. В североатлантическом альянсе отреагировали на это поднятием в небо самолета четвертого поколения F-16. Однако экипажу не удалось догнать российский истребитель.

Эксперты объяснили, что МиГ-29 способен подниматься на уровень стратосферы, в которой набирает высоту в 20 км. У F-16 порог высоты достигает лишь 16 км. Обозреватели уверены, что данный инцидент "опозорил американцев".

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