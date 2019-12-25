Истребитель Tejas может стать носителем ракеты BrahMos

Глава компании BrahMos Aerospace рассказал о планах по адаптации оружия для индийского истребителя.

Истребитель Tejas может стать носителем крылатой ракеты BrahMos. Об этом журналистам ТАСС заявил содиректор российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев на выставке Aero India 2021. Мероприятие проводится в городе Бангалоре на юге Индии.

Есть заинтересованность. Наша ракета хорошо адаптировалась с Су-30, и сейчас новый индийский самолет Tejas рассматривается как носитель нашей ракеты. Поэтому есть пожелание адаптировать ракету...BrahMos Aerospace рассматривает возможность создания облегченного варианта ракеты BrahMos для истребителя Tejas. Как будет готово, сразу же сообщим Александр Максичев, российский предприниматель

Напомним, что самолет Tejas стал символом данной выставки. Организаторы выставки заявили, что при создании логотипа вдохновлялись этим боевым самолетом. В январе 2021 года правительство Индии одобрило покупку 83 таких истребителей в улучшенной модификации. Борты будут переданы местным ВВС. Стоимость контракта на поставку оценивается в 480 млрд рупий (почти 6,5 млрд долларов).

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