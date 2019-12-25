Военные протестировали ракету в новой модификации.

Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету "Шаурья" в новой модификации. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства ANI со ссылкой на организацию оборонных исследований и разработок (DRDO). По данным СМИ, тесты состоялись утром 3 октября на полигоне в восточном штате Одиша.

Ракета малой дальности "Шаурья" может нести несколько видов боеголовок, включая ядерный запас. С высокой точностью данное оружие способно уничтожать цели противника, которые находятся на расстоянии до 800 километров. Новая модификация улучшена уменьшенным весом и упрощена в эксплуатации.

Для Индии ракетные испытания стали вторыми с 30 сентября. До этого военные испытали сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos с разгонным блоком и планером.

Офицер армии Индии убит при обстреле со стороны Пакистана.

Фото: Pixabay.com

