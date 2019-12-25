Офицер армии Индии убит при обстреле со стороны Пакистана

Пакистан нарушил режим прекращения огня на Джамму и Кашмире.

Солдат индийской армии убит при обстреле со стороны Пакистана. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Pioneer. В СМИ отметили, что офицер стал жертвой противника на союзной территории Джамму и Кашмир.

Военнослужащие Пакистана нарушили заключенное соглашение о прекращении огня. Они обстреляли позиции Индии в секторе Кери на линии контроля, которая является границей между двумя государствами.Индийский офицер получил смертельное ранение. Он скончался в госпитале.

Напомним, что за последние четыре дня войска Пакистана во второй раз нарушают перемирие. Днем 30 августа солдаты обстреляли территорию Индии в Кашмире. Тогда тоже погиб один из военнослужащих Вооруженных сил Нью-Дели.

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