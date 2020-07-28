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Пятеро полицейских погибли в результате перестрелки в Пакистане

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Пострадали пятеро правоохранителей и два гражданских.

Пятеро полицейских погибли в результате перестрелки в Пакистане. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Geo.tv. Они рассказали, что жертвами стали представители контртеррористического департамента полиции Гилгита. Еще семь человек получили ранения после столкновения с торговцами нелегальным оружием. Из них пятеро - представители закона, а двое - гражданские лица.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 июля. Полиция Гилгита проводила операцию по задержанию продавцов незаконного оружия в округе Диамир. Злоумышленники первыми открыли огонь по правоохранительным органам.  Преступника удалось скрыться с места перестрелки.

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Видео: TG / Военный обозреватель

Теги: пакистан, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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