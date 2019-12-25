Еще семеро мирных жителей пострадали.

В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погиб один человек и ранено еще семеро. Об этом сообщили журналисты из местного издания Express Tribune. Трагедия произошла на приграничной территории с Ираном, в городе Турбат.

Некоторые элементы хотят создать беспорядки, чтобы сохранить Белуджистан слаборазвитым для их личной выгоды. Процесс мира и развития будет продолжаться, несмотря ни на что Джем Камаль Альяни, главный министр Белуджистана

Местные жители рассказали, что услышали взрыв на рынке. После срабатывания самодельного устройства произошел пожар, который уничтожил один из магазинов. В полиции добавили, что бомба была установлена на мотоцикле. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, кто являлся жертвой нападения. Они отметили, что погибший и раненые являются гражданскими лицами.

В Пакистане семь человек погибли при нападении на здание биржи.