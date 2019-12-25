The Drive прокомментировали аварийную посадку на авиабазе Энглин.

Американский истребитель F-22 ВВС США сел "носом". Об этом сообщается на официальной странице на Facebook. Известно, что инцидент зафиксирован с воздушным судном 15 марта на авиабазе Энглин в штате Флорида. Военные уточнили, что самолет пятого поколения "испытал аварийную ситуацию во время полета". Пилоту пришлось совершать посадку на полосу при помощи опоры на носовую часть борта. Происшествие зафиксировано во время тренировочного полета.

F-22 испытал чрезвычайную ситуацию в полете. Самолет благополучно приземлился. На борту был только один человек. Пожарные немедленно отреагировали. приводит The Drive сообщение

Журналисты The Drive объяснили, что летчика после такого маневра пришлось госпитализировать. Он находится на обследовании в медицинском центре. Также эксперты напомнили, что США на вооружении имеют 185 истребителей F-22 на вооружении. Из них боевыми считаются только 125 самолетов.

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Фото: Air Force amn/nco/snco

