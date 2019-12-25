В США проанализировали пациентов с данным заболеванием и нашли интересную особенность.

Исследователи сообщили о пользе кофе при болезни Паркинсона. Работу провели представители Американской академии неврологии. Результаты их исследования опубликованы на портале EurekAlert. По словам специалистов, кофе снижает риск развития данного заболевания даже у тех людей, которые генетически предрасположены к нему.

В исследовании приняли участие 188 человек с болезнью Паркинсона и 180 волонтеров без нее. В каждой группе находились люди с мутацией гена LRRK2. Именно она обуславливает развитие заболевания. Ученые проанализировали содержание кофеина в крови, а также в каком количестве и какие вещества вырабатываются в организме при его употреблении.

Оказалось, что у пациентов с болезнью Паркинсона концентрация кофеина в организме на 76% ниже, чем у здоровых людей. У больных при нормальной копии гена показатель оказался ниже на 31%. Хозяева мутировавшего гена употребляли вдвое меньше кофеина, чем те, кто не болеет данным заболеванием.

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