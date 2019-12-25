Что поможет снизить риск развития болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее состояние.

Пожилые люди подвержены развитию болезни Паркинсона. Во избежание этого недуга нужно подбирать правильный рацион питания. Об этом сообщило издание "Express".

Например, некоторые симптомы болезни Паркинсона могут спровоцировать горячие напитки на завтрак. Чай и кофе могут влиять на кровяное давление, а низкое кровяное давление является одним из симптомов заболевания. Также на давление влияет и алкоголь. Специалисты советуют пить с утра холодный чай или стакан свежевыжатого сока.

Если болезнь Паркинсона уже наступила, то нужно еще внимательнее следить за питанием. Уменьшить норму фруктов, в особенности бананов утром.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее состояние. Основные проявления – двигательные расстройства, такие как устойчивый гипертонус мышц, снижение двигательной активности, тремор, подвижность мышц в состоянии покоя.

Ранее диетолог назвала допустимую норму яиц в неделю.

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