Иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака. Об этом сообщили представители Организации портов и морского судоходства Ирака на официальном сайте. По данным экспертов, в территориальных водах Ирака потерпел бедствие корабль. На данный момент известно об одном погибшем.
"Бехбехан", отчаливший 2 июня из порта Хорремшахр в иракский портовый город Умм-Каср вместе со строительными материалами и керамикой, затонул вчера вечером в канале Хор Абдалла
официальное сообщение
В СМИ рассказали, что экипаж судна составлял семь человек. Спасателям удалось найти живыми четырех моряков. Еще двое остаются пропавшими без вести. Иран планирует присоединиться к операции местных экстренных служб по поиску пропавших.
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Видео: Twitter/Haberizma
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