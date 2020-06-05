Минимум один человек погиб, еще двое считаются пропавшими без вести.

Иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака. Об этом сообщили представители Организации портов и морского судоходства Ирака на официальном сайте. По данным экспертов, в территориальных водах Ирака потерпел бедствие корабль. На данный момент известно об одном погибшем.

"Бехбехан", отчаливший 2 июня из порта Хорремшахр в иракский портовый город Умм-Каср вместе со строительными материалами и керамикой, затонул вчера вечером в канале Хор Абдалла официальное сообщение

В СМИ рассказали, что экипаж судна составлял семь человек. Спасателям удалось найти живыми четырех моряков. Еще двое остаются пропавшими без вести. Иран планирует присоединиться к операции местных экстренных служб по поиску пропавших.

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Видео: Twitter/Haberizma