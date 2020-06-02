Министра здравоохранения ожидает второй волны заражений COVID-19 внутри страны.

Иран предсказал вторую волну пандемии коронавируса. Об этом заявили журналисты Reuters со ссылкой на выступление министра здравоохранения Саида Намаки. Чиновник заявил, что в мае на территории государства наблюдается увеличение количества зараженных пациентов. В связи с этим правительство считает преждевременным говорить о победе над COVID-19.

Если наши люди так и не соблюдают меры предосторожности... нужно готовиться к худшему Саид Намаки, министр здравоохранения Ирана

Специалист уверен, что новая вспышка инфекции будет еще сильнее, чем первая волна заражений. На конец мая в Иране от коронавируса погиб 81 человек. В стране ослабляются карантинные меры с апреля.

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Видео: Youtube/ FRANCE 24 English