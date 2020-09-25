Иранский посол призвал Трампа извиниться за выход США из СВПД

Казем Джалали рассказал об ущербе Тегерана из-за действий Вашингтона.

Иранский посол призвал Дональда Трампа извиниться за выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации, касающейся иранской ядерной программы. Дипломат уверен, что Вашингтону необходимо возместить Тегерану экономический и политический ущерб. Об этом Казем Джалали рассказал на пресс-конференции в центре МИА "Россия Сегодня".

Трамп должен извиниться за то, что США вышли из СВПД, и он должен возместить нам экономические и политические потери Казем Джалали, посол Ирана в России

Напомним, что в июле 2015 года Иран и международные переговорщики (из шести стран) подписали историческое соглашение об урегулировании проблемы иранского атома. Был принят план СВПД. Его выполнение снимает с Ирана введенные ранее санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза. Однако в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из сделке и восстановлении ограничений в отношении Тегерана.

Вашингтон восстановил санкции ООН против Ирана.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"