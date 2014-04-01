Иран: приняты меры по предотвращению кибератак на ядерные объекты

Мохаммад Эслами назвал задачу ядерной программы Ирана.

Вице-премьер Ирана Мохаммад Эслами заявил о том, что страной приняты меры по предотвращению кибератак на объекты ядерной промышленности. Такой информацией руководитель Организации по атомной энергии сделал в интервью "РИА Новостям". Эксперт считает государственные атомные объекты безопасными, а все их уязвимости будут тщательно отслеживаться и контролироваться.

Любая страна уделяет много внимания обеспечению безопасности своих атомных электростанций. Мы надеемся, что решительные меры по обеспечению безопасности разочаруют тех, кто пытается причинить им вред. Мохаммад Эслами, вице-премьер Ирана

Глава Организации по атомной энергии Ирана напомнил российскому СМИ о том, что цель иранской ядерной программы - поддержать потребности собственного промышленного производства и удовлетворить потребности населения в определенных видах товаров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

