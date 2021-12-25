Глава ОАЭИ: Иран не будет превышать уровень обогащения урана в 60%

Мохаммед Эслами рассказал о планах страны по ядерной программе.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами заявил, что Тегеран не будет превышать уровень обогащения урана в 60%. Такое заявление иностранец сделал во время интервью журналистам "РИА Новостей". Спикер уточнил, что уровень не будет увеличен даже в том случае, если американцы решат не отменять свои санкции, а переговоры в Вене не дадут результатов.

Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в товарах. Мохаммед Эслами, представитель Ирана

Эксперт объяснил прессе, что иранская атомная деятельность ведется в соответствии с требованиями, уставами и постановлениями, определенными МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии). Эслами уточнил, что если страна продолжит обогащение урана до 60%, то этим проделает две трети работы по изготовлению собственного ядерного вооружения. Для производства такого оружия требуется обогатить уран на 90%.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости